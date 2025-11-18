Condenan hombre a 30 años por asesinato

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Tribunal Colegiado de Hato Mayor condenó a 30 años de prisión a un hombre por el asesinato de otro, en un hecho ocurrido el 30 de diciembre del año 2022.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Luz Almonte, demostró ante el tribunal la culpabilidad de Miguel Ángel Sosa (El Grande) en la muerte de José Luis Mota Rosa (Papolo).

Un documento de prensa señala que el órgano persecutor demostró con pruebas materiales, testimoniales y audiovisuales, la responsabilidad penal de Sosa, quien incurrió en la violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

El homicidio de Mota Rosa se produjo luego de que sostuviera una riña con un familiar de Sosa que intentó agredir a la víctima con un machete, lo que provocó que se defendiera, hiriéndole con una botella.

Por decisión de los jueces del tribunal el procesado deberá cumplir la sentencia en la cárcel pública de El Seibo.