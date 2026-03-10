Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Sentencia

Condenan tres venezolanos por explotación sexual

Los tres guardaban prisión desde 2024 cuando el Ministerio Público desmanteló la red que operaban en la capital

EFE

Santo Domingo, (EFE).- Un tribunal de República Dominicana condenó este lunes a 15 años de prisión a tres venezolanos hallados culpables de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y explotación de sexual en perjuicio de cuatro colombianas.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la pena contra Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano. Los tres guardaban prisión desde 2024 cuando el Ministerio Público desmanteló la red que operaban en la capital dominicana. Las investigaciones del órgano acusador revelaron que las víctimas eran obligadas a vender y distribuir sustancias narcóticas entre los clientes con quienes los condenados les obligaban a sostener relaciones sexuales. La red se dedicaba a captar víctimas a través de internet para traerlas al país bajo la promesa de conseguirles diferentes tipos de trabajo.

