¿Qué condiciones meteorológicas marcarán este domingo en República Dominicana?

En las primeras horas de este domingo, amplios campos nubosos arrastrados por el viento del noreste se desplazaron hacia diferentes zonas de la costa norte del país, así como hacia el noreste y el Valle del Cibao. Estas formaciones dejaron lluvias dispersas sobre provincias como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná y Santiago, entre otras, informó Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las autoridades meteorológicas indican que estas precipitaciones continuarán durante el transcurso de la mañana, moviéndose hacia otros puntos del territorio nacional. Sin embargo, después del mediodía prevalecerá un ambiente mayormente despejado en gran parte del país. Las lluvias que puedan registrarse durante la tarde serían aisladas y de corta duración, especialmente en áreas de la cordillera Central y del noreste.

Las temperaturas se tornarán más frescas, sobre todo en zonas montañosas y valles del interior, donde no se descartan episodios de neblina durante la madrugada. Estas condiciones obedecen al ingreso de aire más frío impulsado por el viento proveniente del este/noreste.

Para mañana

Para mañana lunes, se mantendrá un ambiente relativamente seco y estable. Se espera un cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias únicamente aisladas y débiles durante las primeras horas del día o entrada la noche, producto del arrastre de nubes por el viento del este/noreste hacia poblados de la costa norte, el Valle del Cibao y la cordillera Central.