Conductor chocó a dos mujeres tenía arma ilegal

Un conductor acusado de manejar de forma temeraria y chocar a dos mujeres en el sector Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, recibió una garantía económica de RD$5,000, además de presentación periódica e impedimento de salida por porte ilegal de arma de fuego, que le fue encontrada en la detención.

El Ministerio Público dijo que pedirá prisión preventiva por el accidente.

Una nota dice que Aquilino Ramos atropelló a las mujeres el domingo y que portaba una pistola, marca CZ, calibre 9 mm, con un cargador y dos cápsulas, sin ningún tipo de documento, por lo que fue sometido ante la jurisdicción ordinaria por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Ante la imputación del arma de fuego, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, le impuso las medidas. Sigue ahora el proceso por el choque.