Conductor de motocicleta donde se desplazada Perla Yokasta Santos da su versión

El joven que conducía la motocicleta en la que andaba la hoy occisa Perla Yokasta Santos la madrugada del 26 de diciembre, contó lo que recuerda que sucedió el día de la tragedia.

Merlín Rodríguez Jiménez dijo que esa noche salieron de Los Guandules, Distrito Nacional, a echar combustible, recorrieron varios sectores de la capital en busca de una estación. “Cuando venimos por ‘La 17’, venimos al paso, normal, y de repente veo un celaje y escucho el disparo.

“Espera, me dice la otra muchacha con la que yo andaba. Cuando veo para atrás la veo (a Perla) la veo tirada en el suelo, cuando me devuelvo hay uno de dos policías que pregunta por ella y luego más nunca vi a esos policías”, aseguró el joven.

“No veo a nadie y nada y él (el policía) saca una foto de ella, sin ella tener querella, no roba ni nada. Él me preguntó ‘¿tú la conoces a ella?’, y le dije claro que la conozco”, añadió.

El joven manifestó a la prensa que sí pudo ver, aunque no muy claro, que el que disparó fue alguien con un poloshirt color rojo, pero negó conocer al autor del disparo.

Mientras, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción contra el mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy.

La audiencia fue pautada para el próximo viernes 2 de enero del 2026, el mismo día será entrevistada en cámara Gesell la menor que acompañaba a la hoy occisa.

Mesa Arismendy es señalado por ejecutar el disparo que segó la vida de la joven de 19 años Perla Yokasta Santos, en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.

De su lado, el oficial niega conocer a la joven muerta y desmintió haber tenido cualquier vínculo con ella.