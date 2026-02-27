Congreso Nacional inicia hoy su primera legislatura ordinaria

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Congreso Nacional comienza hoy la primera legislatura ordinaria, con temas de vital importancia en agenda para la sociedad, como las reforma al Código de Trabajo y al Sistema Dominicano de la Seguridad Social. El Senado, con 32 representantes es presidido por Ricardo de los Santos y la Cámara de Diputados, con 190, la dirige Alfredo Pacheco.

Otras iniciativas pendientes y de gran importancia: un nuevo Código Civil, y uno Procedimiento Civil, la Ley de Agua y la de Deportes.

Además, la ley de Etiquetado y Advertencia Nutricional, Publicidad y Promoción de la Alimentación Saludable para los Consumidores y la de gestión de ciberseguridad, que regule el accionar de la inteligencia artificial y sus aplicaciones.

También conocer una ley sobre el cambio climático de la República Dominicana y el proyecto de ley de eficiencia energética y promoción del uso de energías renovables.

“Somos legisladores comprometidos con el avance legal de nuestro pueblo y es por esto, por lo que nos trazamos como objetivo ineludible estudiar, conocer y aprobar en esta legislatura importantes iniciativas como las citadas”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados (CD), Alfredo Pacheco. El Congreso Nacional ya entregó a la sociedad dominicana Leyes trascendentales, como la del Código Penal, el Procesal Penal, de Inquilinato. En total ha sancionado en lo que va de gestión más 400 iniciativas entre ellos más de 30 proyectos de ley, consideradas vitales para la seguridad jurídica de la nación dominicana

Código de trabajo

Al final de la pasada legislatura el Senado de la Replica aprobó en dos lecturas la reforma al Código Laboral y la Cámara de Diputado lo hizo en primera discusión, pero no logró sancionar la pieza debido a intereses encontrados entre los sectores empresariales y trabajadores.

El presidente de la CD, Alfredo Pacheco, afirmó que esta legislatura será determinante para la aprobación del proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo.

El proyecto del Código de Trabajo es una ley orgánica, por lo tanto, requiere una mayoría especial, y por eso Pacheco privilegia la concertación.

Advirtió que la legislatura que inicia este 27 de Febrero, debe ser ya el plazo final, y que, si no se logra el acuerdo entre empresarios y trabajadores, el Congreso tendrá que cumplir su rol y decidir conforme a la mayoría que se configure en la Cámara.

De su lado, el presidente de la Comisión de Trabajo de la CD, Mélido Mercedes, dijo que la presión en torno al tema de la cesantía abortó la aprobación del Código de Trabajo en la pasada legislación ordinaria.

En tanto que el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) Rafael Abreu (Pepe) asegura que la presión empresarial busca conseguir en el hemiciclo cameral lo que no pudo lograr en el diálogo tripartito ni en la Comisión de Diputados.

Advierte que el tema no es de más diálogo, y el movimiento sindical no está de acuerdo con ninguna variación del tema de la cesantía.

Seguridad social

Una comisión que preside el diputado Rafael Castillo, está apoderada de varias iniciativas que buscan modificar la Ley 87-01 que crea el SDSS, por lo que la expectativa es que sean conocida ahora.

Los diputados Pedro Martínez y Llaniris Espinal, asumieron una iniciativa de la Coalición por la Seguridad Social Digna que impulsa una transformación estructural del sistema de seguridad social en la RD, sobre la base de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Este proyecto responde al mandato establecido en la Constitución, que en sus artículos 60 y 61 reconoce el derecho a la seguridad social y a la salud como derechos fundamentales, los cuales deben garantizarse de manera universal, equitativa, solidaria y eficiente.

El objetivo es que la seguridad social esté en mano del Estado, tras señalar que un derecho constitucional como el de la salud y el de la pensión no puede tener como fundamento el beneficio empresarial.

“Decir que determinada enfermedad no está cubierta, o que el costo de un procedimiento llegó a su límite, y dejar al ciudadano a su suerte, no se corresponde con el carácter constitucional del derecho a la salud”, afirma.

Aclara que el proyecto que introducen no elimina la existencia de empresas privadas para aquellos ciudadanos que así lo consideren, pero la prioridad es que los dominicanos reciban servicios de manera universal, sin tráfico comercial.