¡Qué ternura!
Conoce a Arenita, la perrita que se convirtió en Sargento de la Policía Municipal de SDE: esto harán con su salario
Muchos ya quieren ver a Arenita en acción en Santo Domingo Este
El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio presentó este martes a Arenita, una perrita que fue nombrada como nueva sargento de la Policía Municipal del municipio.
El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde además informó qué harán con el salario asignado al simbólico cargo.
“Les presento la nueva Sargento de la Policía Municipal. Nuestra guardiana y compañera. Su salario lo donaremos a una fundación de protección animal”, escribió el alcalde en una publicación.
La iniciativa generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron lo llamativa y tierna que luce la mascota.
Otros, en tono jocoso, comentaron que esperan verla próximamente participando en operativos municipales.