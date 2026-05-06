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¡Qué ternura!

Conoce a Arenita, la perrita que se convirtió en Sargento de la Policía Municipal de SDE: esto harán con su salario

Muchos ya quieren ver a Arenita en acción en Santo Domingo Este

Arenita, nueva Sargento de la Policía Nacional

Arenita, nueva Sargento de la Policía Nacional

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio presentó este martes a Arenita, una perrita que fue nombrada como nueva sargento de la Policía Municipal del municipio.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde además informó qué harán con el salario asignado al simbólico cargo.

“Les presento la nueva Sargento de la Policía Municipal. Nuestra guardiana y compañera. Su salario lo donaremos a una fundación de protección animal”, escribió el alcalde en una publicación.

La iniciativa generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron lo llamativa y tierna que luce la mascota.

Otros, en tono jocoso, comentaron que esperan verla próximamente participando en operativos municipales.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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