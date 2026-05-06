Conoce a Arenita, la perrita que se convirtió en Sargento de la Policía Municipal de SDE: esto harán con su salario

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio presentó este martes a Arenita, una perrita que fue nombrada como nueva sargento de la Policía Municipal del municipio.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde además informó qué harán con el salario asignado al simbólico cargo.

“Les presento la nueva Sargento de la Policía Municipal. Nuestra guardiana y compañera. Su salario lo donaremos a una fundación de protección animal”, escribió el alcalde en una publicación.

La iniciativa generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron lo llamativa y tierna que luce la mascota.

Otros, en tono jocoso, comentaron que esperan verla próximamente participando en operativos municipales.