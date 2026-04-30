Conocen juicio de fondo contra Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija

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El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este conoce este jueves el juicio de fondo contra Ana Josefa García Cuello, imputada de decapitar a su hija, de iniciales E. F. G., de seis años de edad.

Durante la audiencia, el tribunal tiene previsto escuchar la acusación presentada por el Ministerio Público contra la procesada, así como el testimonio de un menor de edad vinculado al caso.

Se recuerda que, García Cuello, médico de profesión y miembro del Ejército de la República Dominicana, fue arrestada por miembros de la Policía Nacional en agosto del 2024, en su vivienda, ubicada en el Residencial Razón 1, del sector Isfapol, municipio Santo Domingo Este, en flagrante delito.

«Ella la decapitó. La cabeza la llevó al baño y el cuerpo quedó en el área de la cocina», manifestó en ese momento una fuente confiable a una periodista de Hoy Digital.

Por el crimen, el Ministerio Público le atribuyó a la imputada haber incurrido en el delito de homicidio con premeditación y asechanza, de acuerdo con los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano.

García Cuello cumple medida de coerción en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres.