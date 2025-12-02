Se conocerán hoy los nuevos jueces de la SCJ y el TSE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Será este martes cuando se llevará a cabo la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para dar a conocer los jueces seleccionados que llenarán las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Según lo informado la pasada semana por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, el encuentro está pautado para las 7:00 de la noche.

Señaló que la convocatoria mantiene el mismo objetivo: concluir el proceso de selección iniciado semanas atrás y garantizar la conformación de tribunales sólidos, independientes y a la altura de las exigencias del sistema judicial dominicano.

La sesión constituye la etapa final del proceso de evaluación, en el cual fueron entrevistados 81 de los 83 aspirantes durante cuatro jornadas de trabajo.

A continuación se transcribe la lista de preseleccionados y el llamado a vistas públicas, las cuales comenzaron el pasado martes 11 de noviembre de 2025.

Martes 11 de noviembre de 2025

Elisa Alexandra Abreu Jiménez TSE

Édynson Francisco Alarcón Polanco SCJ

Juan Angomás Alcántara TSE

Melkis Antigua SCJ o TSE

Miguelina de Jesús Beard Gómez SCJ

Joaquincito Bocio Familia TSE

Francisco Eugenio Cabrera Mata TSE

Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo TSE

Julio César Emilio Canó Alfau SCJ

Úrsula Josefina Carrasco Márquez de Suberví SCJ o TSE

Yrcania Ibelice Casado Pimentel SCJ o TSE

Freddy Ángel Castro Díaz TSE

Franklin Emilio Concepción Acosta SCJ

Karina Concepción Medina SCJ

Juan Bautista Cuevas Medrano TSE

Ylona María de la Rocha Camilo SCJ

Matías Modesto del Rosario Romero SCJ

Erasmo Durán Beltré SCJ o TSE

William Radhamés Encarnación Mejía SCJ o TSE

Fernando Fernández Cruz TSE

Catalina Ferrera Cuevas SCJ

Viernes 14 de noviembre de 2025

Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez TSE

Francisca Gabriela García Gómez de Fadul SCJ

Lenis Rosángela García Guzmán TSE

Juan Manuel Martín Garrido Campillo TSE

Alexis Andrés Gómez Geraldino SCJ

José Heriberto Gómez Pichardo TSE

Julián Antonio Henríquez Puntiel SCJ

Arístides Dalmiro Heredia Sena SCJ o TSE

Ramón Antonio Hernández Domínguez TSE

Mildred Inmaculada Hernández Grullón SCJ

Yoaldo Hernández Perera SCJ

Manuel Aurelio Hernández Victoria SCJ

Erick José Hernández-Machado Santana SCJ o TSE

Domingo Arturo Holguín Martínez TSE

Ramón Arístides Madera Arias TSE

Carmen Estela Mancebo Acosta SCJ o TSE

Wendy Sonaya Martínez Mejía SCJ

Pedro Antonio Mateo Ibert SCJ o TSE

Daira Cira Medina Tejeda SCJ

Víctor Rafael Menieur Méndez SCJ o TSE

Niño José Merán Familia TSE

Martes 18 de noviembre de 2025

Samuel Moquete de la Cruz TSE

Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE

Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ

Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE

Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ

Edison Joel Peña SCJ

Stefany María Peña Hernández TSE

César René Peñaló Ozuna TSE

Rafaelina Peralta Arias TSE

Cristian Perdomo Hernández TSE

Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ

Rosa Fior D'Aliza Pérez de García TSE

Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ

Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE

Juan José Quezada Rodríguez TSE

Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ

Alfredo Ramírez Peguero TSE

Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ

Fermina Reynoso TSE

Maritza Marizol Reynoso SCJ

Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ

Jueves 20 de noviembre de 2025

Namphi Andrés Rodríguez SCJ

Víctor Leonardo Rodríguez SCJ

Juan de las Nieves Sabino Ramos SCJ o TSE

Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez TSE

Pedro Antonio Sánchez Rivera SCJ

Enelia Santos de los Santos TSE

Luis Domingo Sención Araujo SCJ

Lusnelda Solís Taveras SCJ

Emerson Franklin Soriano Contreras SCJ

Claudio Enrique Stephen Castillo SCJ

Juan Fantino Suriel Hilario SCJ

Carmen Zulema Tejeda Soto SCJ

Danilo Antonio Tineo Santana SCJ

Miguelina Ureña Núñez SCJ

Ana Giselle Valerio Valerio TSE

Yorlin Lissett Vásquez Castro SCJ

Rosanna Isabel Vásquez Febrillet SCJ

José María Vásquez Montero SCJ

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero SCJ