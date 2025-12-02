Reunión del CNM
Se conocerán hoy los nuevos jueces de la SCJ y el TSE
El encuentro está pautado para las 7:00 de la noche, según lo informado la pasada semana por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo
Será este martes cuando se llevará a cabo la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para dar a conocer los jueces seleccionados que llenarán las vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Según lo informado la pasada semana por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, el encuentro está pautado para las 7:00 de la noche.
Señaló que la convocatoria mantiene el mismo objetivo: concluir el proceso de selección iniciado semanas atrás y garantizar la conformación de tribunales sólidos, independientes y a la altura de las exigencias del sistema judicial dominicano.
La sesión constituye la etapa final del proceso de evaluación, en el cual fueron entrevistados 81 de los 83 aspirantes durante cuatro jornadas de trabajo.
A continuación se transcribe la lista de preseleccionados y el llamado a vistas públicas, las cuales comenzaron el pasado martes 11 de noviembre de 2025.
Martes 11 de noviembre de 2025
- Elisa Alexandra Abreu Jiménez TSE
- Édynson Francisco Alarcón Polanco SCJ
- Juan Angomás Alcántara TSE
- Melkis Antigua SCJ o TSE
- Miguelina de Jesús Beard Gómez SCJ
- Joaquincito Bocio Familia TSE
- Francisco Eugenio Cabrera Mata TSE
- Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo TSE
- Julio César Emilio Canó Alfau SCJ
- Úrsula Josefina Carrasco Márquez de Suberví SCJ o TSE
- Yrcania Ibelice Casado Pimentel SCJ o TSE
- Freddy Ángel Castro Díaz TSE
- Franklin Emilio Concepción Acosta SCJ
- Karina Concepción Medina SCJ
- Juan Bautista Cuevas Medrano TSE
- Ylona María de la Rocha Camilo SCJ
- Matías Modesto del Rosario Romero SCJ
- Erasmo Durán Beltré SCJ o TSE
- William Radhamés Encarnación Mejía SCJ o TSE
- Fernando Fernández Cruz TSE
- Catalina Ferrera Cuevas SCJ
Viernes 14 de noviembre de 2025
- Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez TSE
- Francisca Gabriela García Gómez de Fadul SCJ
- Lenis Rosángela García Guzmán TSE
- Juan Manuel Martín Garrido Campillo TSE
- Alexis Andrés Gómez Geraldino SCJ
- José Heriberto Gómez Pichardo TSE
- Julián Antonio Henríquez Puntiel SCJ
- Arístides Dalmiro Heredia Sena SCJ o TSE
- Ramón Antonio Hernández Domínguez TSE
- Mildred Inmaculada Hernández Grullón SCJ
- Yoaldo Hernández Perera SCJ
- Manuel Aurelio Hernández Victoria SCJ
- Erick José Hernández-Machado Santana SCJ o TSE
- Domingo Arturo Holguín Martínez TSE
- Ramón Arístides Madera Arias TSE
- Carmen Estela Mancebo Acosta SCJ o TSE
- Wendy Sonaya Martínez Mejía SCJ
- Pedro Antonio Mateo Ibert SCJ o TSE
- Daira Cira Medina Tejeda SCJ
- Víctor Rafael Menieur Méndez SCJ o TSE
- Niño José Merán Familia TSE
Martes 18 de noviembre de 2025
- Samuel Moquete de la Cruz TSE
- Yokaurys Morales Castillo SCJ o TSE
- Wilson Francisco Moreta Tremols SCJ
- Aldemaro José Muñiz Mena SCJ o TSE
- Daniel Julio Nolasco Olivo SCJ
- Edison Joel Peña SCJ
- Stefany María Peña Hernández TSE
- César René Peñaló Ozuna TSE
- Rafaelina Peralta Arias TSE
- Cristian Perdomo Hernández TSE
- Sonia Milagros Perdomo Rodríguez SCJ
- Rosa Fior D'Aliza Pérez de García TSE
- Amauri Antonio Pimentel Fabián SCJ
- Doris Josefina Pujols Ortiz SCJ o TSE
- Juan José Quezada Rodríguez TSE
- Roberto Carlos Quiroz Canela SCJ
- Alfredo Ramírez Peguero TSE
- Manuel Antonio Ramírez Suzaña SCJ
- Fermina Reynoso TSE
- Maritza Marizol Reynoso SCJ
- Arelis Socorro Ricourt Gómez SCJ
- Jueves 20 de noviembre de 2025
- Namphi Andrés Rodríguez SCJ
- Víctor Leonardo Rodríguez SCJ
- Juan de las Nieves Sabino Ramos SCJ o TSE
- Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez TSE
- Pedro Antonio Sánchez Rivera SCJ
- Enelia Santos de los Santos TSE
- Luis Domingo Sención Araujo SCJ
- Lusnelda Solís Taveras SCJ
- Emerson Franklin Soriano Contreras SCJ
- Claudio Enrique Stephen Castillo SCJ
- Juan Fantino Suriel Hilario SCJ
- Carmen Zulema Tejeda Soto SCJ
- Danilo Antonio Tineo Santana SCJ
- Miguelina Ureña Núñez SCJ
- Ana Giselle Valerio Valerio TSE
- Yorlin Lissett Vásquez Castro SCJ
- Rosanna Isabel Vásquez Febrillet SCJ
- José María Vásquez Montero SCJ
- Diomede Ydelfo Villalona Guerrero SCJ
- Pedro Pablo Yermenos Forastieri TSE