Atención
Conozca las provincias que se encuentran en alerta verde este martes 30 de diciembre
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.
El Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emite el nivel de alerta verde para 03 provincias y el Distrito Nacional, debido a que el informe del INDOMET, establece que las condiciones meteorológicas previstas para el fin de año 2025 estarán influenciadas por una vaguada, así como por la incidencia de un sistema frontal.
De igual forma, ambos sistemas aportarán humedad e inestabilidad suficientes sobre la República Dominicana, favoreciendo, especialmente durante horas de la tarde, un cielo medio nublado a nublado, con aguaceros que
pueden ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las provincias en alerta verde son:
San Cristóbal
San Pedro de Macorís
Santo Domingo
Distrito Nacional
Recomendaciones:
✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.
✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
