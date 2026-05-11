Conozca los sectores que no tendrán luz este lunes por trabajos de Edesur

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Edesur Dominicana inició este lunes un proceso de repotenciación de la subestación eléctrica Ciudad Satélite, ubicada en el municipio de Pedro Brand, en la provincia Santo Domingo.

A la infraestructura se le colocará un nuevo transformador potencia superior, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., con lo que se eficientizará el servicio eléctrico en beneficio a más de 32,000 usuarios.

Debido a esos trabajos se interrumpirá el suministro de forma provisional en varias zonas, entre las que figuran Pedro Brand, el Kilómetro 25 de la Autopista Duarte, Eduardo Brito, Flor de Loto, Las Mercedes, La Unión y Los Corozos.

También, Ciudad Satélite, Parque del Sol, Villa Linda, Marien, La Guáyiga (parcial) y el INVI de Hato Nuevo.

La distribuidora agradece la comprensión de la ciudadanía y pide excusas por los inconvenientes que esos trabajos puedan ocasionar.

Las acciones se enmarcan en el compromiso de Edesur Dominicana de mejorar la calidad del servicio supliendo la demanda de energía existente y la proyectada para los próximos años.