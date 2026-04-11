Consorcio Temarsam inaugura el puerto Samaná Bayport

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Consorcio Temarsam inauguró ayer la primera de tres etapas del puerto Samaná Bayport, que cuenta con una terminal de cruceros y un complejo turístico, en un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta, Raquel Peña, del ministro de Turismo, David Collado y del director de Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez.

La inversión en la primera etapa fue de US$22 millones, fue ejecutado por el Consorcio Temarsam y tiene capacidad de recibir hasta tres cruceros de manera simultánea y hasta a 10 mil pasajeros.

El presidente del Consorcio Temarsam, Alexander Schad, dijo que Samaná Bayport “representa una oportunidad directa de desarrollo para la provincia, al integrarse plenamente con la dinámica local y permitir que los visitantes se conecten de inmediato con la oferta gastronómica, comercial y cultural de Santa Bárbara”.

La inauguración de la primera etapa coincidió con la llegada del crucero número 22, Aida Blue, con 3,000 cruceristas a bordo; operó 22 escalas con 50,000 pasajeros desde diciembre de 2025; las proyecciones para la próxima temporada apuntan a 45 cruceros y 90,000 pasajeros.

David Collado, ministro de Turismo, ponderó la visión del presidente Luis Abinader de promover un Gobierno cercano a la gente y orientado a transformar las comunidades y refirió la solución a la entrada de Samaná.

Dijo que el Ministerio de Turismo ha invertido más de RD$ 1,800 millones de pesos en esa provincia y resaltó el crecimiento del turismo de crucero en República Dominicana.

Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, sostuvo que “la primera etapa de Samaná Bayport es un proyecto que desde su concepción fue pensado de una manera integral por fases, con una visión clara que ha sido siempre convertir a Samaná en un destino competitivo sostenible y generador de oportunidades”.

Expresó que “hoy no solo estamos inaugurando una obra, estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Este proyecto, para que ustedes tengan una idea,data del año 2011... Yo me siento más que orgulloso del Gobierno”.