Construcción de carretera avanza

La construcción de la carretera Hato Mayor–El Puerto avanza a buen ritmo tras ser reanudados por el Ministerio de Obras Públicas, una vía esperada por años que conectará comunidades.

La obra está a cargo del Consorcio Carretera Hato Mayor–El Puerto.

El encargado, Wilmer Castro, explicó que la primera etapa incluye cal para estabilizar la base, ya que el material de cantera no tenía la resistencia requerida. Señaló que colocan base con cemento para dar mayor durabilidad.

El supervisor Arturo Morla indicó que hubo retrasos por permisos ambientales para extraer material en la mina de El Mamón, pero aseguró que los equipos trabajan para entregar una carretera de calidad.