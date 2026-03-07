Construirán en Playa Grande aeropuerto; invierten US$1,000 MM

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Con una inversión que supera los mil millones de dólares el presidente Luis Abinader y la empresa Playa Grande, Discovery Land Company y Aman anunciaron ayer el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Playa Grande, en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, que dará acceso aéreo directo a la costa norte del país.

El anuncio fue hecho en un acto en Playa Grande en presencia del ministro de Turismo, David Collado; de Daniel Loeb, fundador y director ejecutivo de Third Point y representantes de los grupos de propietarios y administradores, incluyendo a Mike Meldman, de Discovery Land Company y el exastro de béisbol Álex Rodríguez.

Playa Grande Golf & Ocean Club es propiedad de Third Point y está operado por Discovery Land Company y Aman.

“Es muy difícil trabajar en el Gobierno, porque uno quiere hacer las cosas de inmediato, pero hay que respetar la ley, el marco legal, las leyes y la Constitución. Eso es lo que hace a un país institucionalmente fuerte, cuando se respeta la ley. Finalmente tenemos este permiso y sé que este será un lugar muy especial en República Dominicana”, dijo el jefe de Estado.

Alex Rodríguez comentó que “cuando Dan me llamó y me dijo que el socio era Mike Meldman, yo dije: aquí sí hay proyecto y mucho potencial para el país. Entonces llamé a mi amigo el presidente y al ministro David, y el presidente nos dio su palabra de que iba a haber un aeropuerto”.