Cónsul de RD en Nueva York actualiza el estado de salud de Ramón Albuquerque

El cónsul de República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez actualizó el estado de salud de Ramón Albuquerque, asegurando que se ve "animado" y pronto partirá a tierra Quisqueyana.

"Acabo de visitar en el Milstein Hospital de New York a mi compadre Ramón Albuquerque. Pude conversar con él y lo veo bien animado. En algunas horas estará partiendo hacia la República Dominicana. Seguimos en oración para que el Todopoderoso le restablezca plenamente su salud", compartió en su cuenta de X.

