Cónsul de RD en Nueva York actualiza el estado de salud de Ramón Albuquerque

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El cónsul de República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez actualizó el estado de salud de Ramón Albuquerque, asegurando que se ve "animado" y pronto partirá a tierra Quisqueyana.

"Acabo de visitar en el Milstein Hospital de New York a mi compadre Ramón Albuquerque. Pude conversar con él y lo veo bien animado. En algunas horas estará partiendo hacia la República Dominicana. Seguimos en oración para que el Todopoderoso le restablezca plenamente su salud", compartió en su cuenta de X.