Consultor jurídico busca retomar Mesa Nacional de Decanos

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, encabezó ayer la primera reunión con la Mesa Nacional de Decanos de Derecho del país, en un encuentro orientado a reordenar y fortalecer ese espacio académico, como ente de opinión y apoyo en la formulación de políticas públicas en materia legal.

Durante la reunión, los decanos acordaron seleccionar al titular de Derecho de la Universidad Apec (Unapec), Alejandro Moscoso Segarra, como coordinador de la mesa, bajo el compromiso de reactivar su presencia y aporte al debate jurídico nacional.

Subero Isa destacó la importancia de consolidar el vínculo entre la academia y el Estado, al promover una participación técnica, plural y especializada, que eleve la calidad del debate legislativo y que contribuya al perfeccionamiento del ordenamiento jurídico dominicano, en un momento clave para la evolución institucional del país. “Una de las cosas que siempre he dicho, es que la academia debe ser más proactiva. Desde 1983, como yo lo concebía, era que la academia debía convertirse en el ente de opinión pública por excelencia, porque se supone que ella recoge a las personas con más conocimientos en distintas áreas. Creo que llegó el momento de que nos reunifiquemos”, opinó.