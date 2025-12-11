Consultor Jurídico revela que preparan decreto para crear "consejo consultivo" del Senasa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, adelantó este jueves que trabajan en un proyecto de decreto destinado a reestructurar el consejo administrativo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), luego de que se revelara una presunta afectación económica a la institución.

“La ley establece un consejo, pero eso se va a fortalecer, se va a crear una especie de consejo consultivo para que toda operación o erogación, que supere determinada suma de dinero, tenga que tener la aprobación de ese consejo. Es decir que, en lo sucesivo, para cometer un fraude, tienen que implicar un grupo de gente. Estamos hablando de un consejo que designaría el presidente y que daría su aprobación por encima del administrativo”, manifestó Peralta durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana.

De igual forma, aseguró sentirse consternado ante la imputación formulada por el Ministerio Público contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, de incurrir en coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

“En términos personales me duele mucho todo esto por la relación y la confianza con el señor Hazim, y como ciudadano, porque no es lo mismo sobrevalorar una carretera, que sustraer la posibilidad de la salud de una gente”, manifestó Peralta.

Indicó que, aunque no puede confirmar si las acusaciones del órgano persecutor se corresponden con la verdad, lo cierto es que ha sido presentada una solicitud de medida de coerción que incluye aparentes evidencias que deberán ser evaluadas por los jueces.

“No puedo decir que la acusación del Ministerio Público responda a la verdad, eso no lo sé. Uno tiene su propia convicción externa, pero soy la persona a la que menos le corresponde adelantar juicio sobre un tema que está en manos de la justicia, comenzando en esta etapa”, expresó el consultor jurídico.

Destacó: “Aquí en la República Dominicana estamos acostumbrados a que cada vez que cambia el gobierno, se investiga lo que pasó en el anterior, probablemente cuando este Gobierno termine, el que venga, aunque fuese de otro partido, tendrá poco que investigar, porque aquí se está revelando todo”.

Sobre el caso Senasa

Además de Hazim, en el caso Senasa también se Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán depositaron el documento en el que solicitaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y la declaratoria del caso como de tramitación compleja.

Héctor García adelantó que los imputados afectaron al SeNaSa con al menos 15 mil millones de pesos.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan el procurador adjunto Wilson Camacho, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, están a cargo de las investigaciones que siguen en proceso.