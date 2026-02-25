Consultor recomienda drones para siembra pastos ganado

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El consultor y agroempresario Marcelino Vargas recomienda el uso de las tecnologías modernas que aprovechan los drones, las imágenes satelitales y la inteligencia artificial, con fines de mejorar la productividad, ahorrar dinero y reducir el daño ambiental.

Recuerda que en los países desarrollados se aplica la tecnología para sembrar los principales cultivos, como maíz, soya, trigo y arroz, con el propósito de usar fertilizantes de acuerdo a las necesidades del suelo y las plantas.

Dice que ejemplo, si aplicamos más nitrógeno de lo que necesita el cultivo, no es absorbido por las plantas y este se escapa a la atmósfera como un gas de efecto invernadero (GEI), aumentando el calentamiento global y otra porción se filtra a las aguas subterráneas afectando la salud humana. Vargas, productor de arroz y ganado, sostiene que los agricultores que no aplican las nuevas tecnologías están propensos a gastar más dinero, con menor productividad y contaminando el medio ambiente.

Precisa que las nuevas tecnologías utilizadas en la agricultura también se están usando en la ganadería de carne y leche, sobre todo en el cultivo de los pastos en los potreros. Primero iniciamos con la siembra correcta de las semillas de pastos.

Es importante la preparación adecuada del terreno con corte, cruce y rastra, aplicando otra rastra dos semanas después de la primera, antes de la siembra.

Recomienda hacer un buen control de las malezas con fines de que el pasto nazca sin tener competencia con las malezas. Si el terreno está seco es mejor controlar las malezas con el tractor, de lo contrario si el suelo está húmedo, aplicar herbicidas de acuerdo al tipo de maleza, recordando que el glifosato, muy usado en este país, afecta a los microorganismos del suelo, como son lombrices, escarabajos, bacterias y hongos.

Las semillas que vamos a sembrar deben ser frescas y conservadas en frío, deben ser certificadas y de alto vigor. Previo a la siembra el suelo debe ser analizado y corregido.

La elección del tipo de semilla a sembrar depende del tipo de suelo, pH, pluviometría, grado de drenaje y humedad, temperatura, altitud y si disponemos de riego, en razón de que la semilla y el pasto recién nacido requieren humedad constante los primeros 30 a 45 días, por lo que se recomienda sembrar al inicio del período de lluvia. Sembrar la semilla y taparla con la punta de la rastra o usando ramas de árboles.

Sin duda alguna, el pasto es el alimento más económico que podemos ofrecer a los rumiantes, por eso debe manejarse como un cultivo de habichuelas, arroz o maíz. Lo correcto sería usar drones en la ganadería.

Esto nos indican si el suelo está bien preparado para la siembra, nos ayuda en la aplicación correcta de los herbicidas, abonos, a la siembra de semillas uniforme, con mayor germinación, identifica las deficiencias nutricionales del pasto y rápida corrección, precisa.

También habrá un mejor monitoreo del ganado con análisis individual o colectivo, control sanitario, nutricional y de comportamiento y bienestar animal, tomando en cuenta la trazabilidad. Los drones se están usando con más frecuencia en hatos grandes para bajar los costos, sobre todo en Estados Unidos, Brasil y Australia.

Manejo eficiente pastos

Manejar bien un potrero significa conocer el momento exacto de entrada y salida de los animales, evitando el subpastoreo o el sobrepastoreo, un equilibrio entre productividad y sostenibilidad, afirma el experto.

Explica que lo más importante del pastoreo es aprovechar los pastos en su punto óptimo de nutrientes, con fines de producir más leche y carne, pero a menor costo.

El manejo eficiente de los potreros es la verdadera base de una ganadería de alto rendimiento. En pastos altos la entrada de animales es de 80 a 90 cm y la salida de 30 a 40 cm. En pastos bajos la entrada es de 30 a 40 cm y la salida es de 15 a 20 cm.

Imágenes satelitales combinadas con los drones pueden determinar la cantidad de biomasa que contienen los pastos, con fines de determinar la correcta carga animal y el tiempo de entrada y salida de los animales. Esto se calcula tomando en cuenta un rebrote rápido de los pastos después de la salida de los animales del potrero, explica Vargas.

Señala que el problema mundial no es el cambio climático, sino el calentamiento global. Por ejemplo, en los últimos cinco años, 2021-2025, la temperatura se ha incrementado, causado por el incremento de GEI. El pastoreo de ganado en el trópico bien manejado con ganadería regenerativa, afecta mínimamente la producción de metano y el calentamiento global.