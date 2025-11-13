Legisladores exigen causa apagón general sea investigada

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El apagón general (blackout) del pasado martes, que paralizó el país, acaparó gran parte de la sesión de la Cámara de Diputados ayer, en la que tanto el presidente del cuerpo legislativo, Alfredo Pacheco, como legisladores oficialistas y de oposición, consideraron que las autoridades del sector deben explicar al país las causas y tomar medidas para que no vuelva a ocurrir.

En una rueda de prensa improvisada, previo al inicio de la sesión, Pacheco expresó que lo sucedido con el apagón general no es una situación exclusiva de República Dominicana, ya que ha ocurrido en otras naciones como España y parte de Francia, donde él lo vivió hace un año.

No obstante, consideró que lo ideal es que en un tiempo producente las autoridades ofrezcan al país las explicaciones de lugar, tras los resultados de las investigaciones que supone ya fueron iniciadas.

“Porque si no tenemos los elementos que causaron este mal, podemos volver a sufrirlo y lo que pasó ayer (el martes) no puede ocurrir nuevamente”, señaló el presidente de la CD.

Instó a los partidos políticos de oposición a no precipitarse politizando el tema, debido a que lo que más se parece a una tragedia nacional es un apagón general.

En cuanto a que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, sea invitado a la Cámara de Diputado a explicar sobre la situación del sistema energético, como han solicitado legisladores de la oposición, Pacheco no lo descartó, ya que es una prerrogativa del Congreso de la República.

En la sesión

De su lado, el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, demandó del Gobierno una explicación convincente sobre el apagón de más de ocho horas que paralizó el país.

Manifestó que desde el PLD no encenderán la chispa, pero que el país necesita de una oposición que fiscalice y un Gobierno que rinda cuentas, así como un Congreso a la altura de exigirlo.

En cambio, el diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), descalificó a la oposición política para criticar la ocurrencia del apagón general, ya que entre 1988 a 2008 se produjeron 87 explicaciones sobre apagones generales o blackcout.

Indicó que en los años de la capitalización, a partir de 1996, gestión del presidente Leonel Fernández, se produjeron 39 excusas y explicaciones sobre apagones generales y del 2005 a 2009, siete excusas sobre el mismo tema.