Contradicción en inicio de clases provoca aulas vacías

La fuerte contradicción sobre el reinicio del año escolar tras las vacaciones navideñas entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) provocó que el gremio llamara a los docentes a no integrarse a las aulas el día de ayer en todo el país.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, explicó que esta situación se debe a que el calendario institucional y la Ley General de Educación establecen que las vacaciones navideñas finalizaron el martes 6 de enero, coincidiendo con la celebración del Día de Santos Reyes.

Hidalgo defendió el derecho de los docentes a gozar de sus vacaciones conforme a la ley, que en este caso se extendieron desde el 22 de diciembre hasta ayer, y recordó que el Estatuto del Docente garantiza diez días laborables de descanso durante este período. Además, advirtió que no aceptarán modificaciones que vulneren estas normativas.

La situación provocó que algunos padres decidieran no enviar a sus hijos a la escuela, mientras que, otros optaron por hacerlo. Diversos centros del Gran Santo Domingo permanecieron abiertos únicamente con personal administrativo y de limpieza.

María Jova, coordinadora pedagógica de la Escuela Palacio Escolar Español, detalló que el centro se encontraba inmerso en los preparativos de limpieza para recibir a los estudiantes y docentes en el día de hoy, tal como lo establece el calendario escolar.

En la escuela Manuel Tavares Justo, el panorama fue similar. Su directora, Elsa Arias, explicó que si se hubiese mantenido el calendario ya establecido, se habrían evitado las confusiones que se están presentando en este momento. En el Liceo Juan Pablo Duarte asistieron 5 estudiantes de 888 matriculados. Su director Victorino Germosén entiende que el cambio de fecha por el Dia de Reyes incidió en la confusión entre el sector educativo por lo que pidió que se reconociere no mover las fechas conmemorativas