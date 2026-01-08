Contraloría amplía control del Estado

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Contraloría General de la República informó que de 2020 al 2025 amplió la cobertura del control interno en la administración pública, con la apertura de 98 nuevas Unidades de Auditoría Interna y la realización de 184 auditorías solo en el año 2025, frente a 67 efectuadas en 2024.

El contralor general Félix Santana García manifestó, en una comunicación, que esa entidad coordina y supervisa 42 auditorías ejecutadas por firmas privadas, garantizando independencia técnica, rigor metodológico y apego a las normas vigentes, lo que ha fortalecido su capacidad operativa.

El funcionario indicó que por primera vez el control gubernamental alcanzó de forma directa a los gobiernos locales, con la realización de 68 auditorías en cabildos entre enero y junio de 2025, incluyendo evaluaciones generales focalizadas en nóminas, lo que contribuye a una gestión municipal más ordenada y transparente.

Indicó que en la actualidad 18 ministerios son auditados y otros cinco están programados para iniciar, a lo que se suman otras 22 auditorías adicionales a Unidades Ejecutoras con presupuestos superiores a los mil millones.