Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

La implementación de nuevos controles del paso de haitianos hacia República Dominicana por los mercados binacionales fronterizos, es totalmente nula.

El anuncio lo hizo el vice almirante Lee Ballester, director de Migración, controles que establecerán en los mercados binacional según su reciente visita a la línea fronteriza.

Sin embargo, la entrada y salida de haitianos a los mercados de intercambio se realizan de manera regular solo con un chequeo visual en el caso de pedernales.

Según el director, implementarán un control bajo estricta vigilancia con sistema biométrico y visual.

Controles migratorios en mercados binacionales: la situación actual en Pedernales

Para tales fines, la dirección ha nombrado cientos de agentes migratorios desplazados cada día en toda esta comarca fronteriza desde Juancho, Pedernales y campos agrícola.