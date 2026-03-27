Convengencia Nacional ve lenta investigación Senasa

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Un supuesto estancamiento en la investigación del desfalco a la ARS Senasa fue denunciado ayer por el abogado y dirigente de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social Surun Hernández ante la Procuraduría General de la República por intentos de excluir a empresarios del expediente vinculados a a la estafa.

Entre los señalados figuran Sonia Read Villanueva y Fred Oscar Imbert, quienes, según Hernandez, habrían recibido recursos millonarios a través de empresas contratistas. El jurista pidió al Ministerio Público actuar con firmeza, e incluir a todos los responsables y confiscar los bienes obtenidos de manera irregular. Al hablar en una rueda de prensa, Hernández señaló además que el proceso presenta maniobras de excluir a otros actores relevantes, incluyendo empresarios que habrían participado en contratos vinculados al manejo irregular de recursos.

Recordó que ya habían sometido ante la Procuraduría General de la República a varios ex gerentes y directores de ARS SENASA, por la supuesta sustracción fraudulenta de aproximadamente 9,059 millones mediante transacciones falsas. La entidad advirtió que se mantendrá pendiente del desarrollo del proceso y exigió una respuesta contundente de las autoridades