Convocan cadena de oración por el paradero de Brianna Genao

La población dominicana fue convocada a unirse a una cadena de oración el próximo sábado 28 de febrero, con el propósito de pedir por el paradero de la niña Brianna Genao, de tres años, quien permanece desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa fue realizada por la madre de la menor, Yéssica González, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que pidió a las personas tomar un momento, sin importar el lugar donde se encuentren, para elevar una plegaria por su hija.

“Tómate un momento para orar por Brianna. Una oración puede cambiar su vida. Creemos en Dios y creemos que Él puede traerla de vuelta”, escribió González.

“Si aquí en la tierra no podemos hacer más, confiamos en que Dios sí puede hacer lo imposible. Únete este sábado 28 a una oración por Brianna”, agregó.

Cabe recordar que la infanta fue vista por última vez el pasado 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando jugaba con otros niños en una vivienda de dos niveles, de color verde, ubicada en la comunidad de Barrero, en la provincia de Puerto Plata.

Además, indicar que el pasado 19 de enero la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta amarilla por la desaparición de Brianna.

En su portal web, Interpol indicó que la niña podría haber viajado a los Estados Unidos.