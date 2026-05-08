Convocan marcha para exigir justicia por víctimas del Jet Set: conoce la fecha y la hora

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El Movimiento Justicia Jet Set convocó a la población a participar en una marcha en reclamo de justicia por las víctimas que dejó el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025, mientras el artista Rubby Pérez amenizaba una fiesta.

La movilización está pautada para el próximo domingo 17 de mayo, a la 1:00 de la tarde, y partirá desde el Parque Independencia hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

“Tenemos una marcha por justicia pautada para este domingo 17 de mayo a la una de la tarde, partiendo desde el Parque Independencia hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva”, expresó Daris Leiris Lebrón, representante del movimiento.

La joven, quien también resultó herida en la tragedia, dijo esperar contar con el apoyo de la ciudadanía.

“Por favor, asistan que juntos podemos”, solicitó.

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Causa del desplome y responsables

Por el trágico hecho, el Ministerio Público imputa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes les atribuye incurrir en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

Cabe destacarque, el pasado viernes 1 de mayo de 2026, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó en estado de fallo el proceso penal seguido contra los imputados y fijó para el próximo 15 de junio, a las 10:00 de la mañana, la lectura de la decisión que determinará si serán enviados a juicio de fondo.