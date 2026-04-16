Las corbatas vuelan sobre el féretro de Carlos Batista Matos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El funeral del comunicador y periodista Carlos Batista Matos, conocido como “El más caro”, estuvo marcado por un gesto simbólico que sorprendió y conmovió a los presentes. Antes de su sepultura en el Parque Cementerio Puerta del Cielo, familiares y colegas lanzaron corbatas sobre el féretro, recordando la prenda que se convirtió en su sello personal durante décadas de trayectoria en televisión y radio.

Las honras fúnebres iniciaron en la Funeraria Blandino de Santo Domingo, donde amigos, colegas y figuras del arte y la comunicación se reunieron para rendirle homenaje. El ambiente estuvo cargado de emociones, entre lágrimas, anécdotas y coronas de flores blancas que acompañaron el último adiós.

Su despedida incluyó también un homenaje en el Boulevard de las Estrellas, donde colegas realizaron guardia de honor, reafirmando que su imagen y aporte permanecerán en la memoria colectiva.