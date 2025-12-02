Corriente magisterial critica uso territorio dominicano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte rechazó la autorización dada por el presidente de la República, Luis Abinader, para que el ejército de los Estados Unidos use las áreas restringidas del Aeropuerto Internacional de las Américas y la Base Aérea de San Isidro, para supuestas operaciones contra el narcotráfico, pero que en el fondo es una ola ofensiva en contra de otros países de la región.

En un documento de prensa, el profesor Rafael Feliz, secretario general de la organización y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), aseguró que esa decisión lacera la soberanía nacional y que pone en evidencia la postura entreguista del Gobierno.

“Estamos sentando un precedente nefasto, antihistórico, contrario a los que ha sido el sacrificio y aspiraciones de los dominicanos, de tener una patria libre e independiente de toda potencia extranjera, como lo proclamó nuestro padre de la patria Juan pablo Duarte”, expresó el profesor Rafael Feliz. Lamentó que el presidente Abinader comprometa la patria de Duarte, Caamaño, José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, en una aventura imperial intervencionista que impactará a toda la región.