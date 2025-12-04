Corte ordena nuevo juicio contra Zacarías Ferreira

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló en todas sus partes, la sentencia que declaró “no culpable” al artista dominicano Zacarías Ferreira de plagiar una canción del cantautor Dany Daniel.

Sin embargo, en el aspecto civil lo condenó a pagar una indemnización de RD$20 millones al artista español, como justa reparación del daño causado.

Los magistrados Ysis Muñiz Almonte, Luis Jiménez Rosa y Teófilo Andújar, quienes integran la Segunda Sala Penal de la Corte, ordenaron la celebración de un nuevo juicio para que se haga una revaloración de las pruebas y condenaron a Ferreira al pago de las costas del proceso causadas en esa instancia judicial, ordenando su distracción en favor y provecho de los abogados de Dany Daniel.

Cronología del caso

Zacarìas Ferreira fue acusado de supuesta violación a la Ley de Derecho de Autor en perjuicio de Daniel, quien pidió sea condenarlo a tres años de prisión, pago de una multa ascendente a mil salarios mínimos en favor del Estado y de las costas penales del proceso.

Asimismo, la prohibición de interpretar, ejecución y comunicación pública de la canción “Tú no correspondes”, supuestamente mal titulada como “Te quiero a tí”, interpretada por Ferreira.

El 3 de abril de este año, la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia dictó la sentencia número 047-2025-SSEN-00059, la cual fue recurrida en apelación por Ferrera, el ministerio Público y el querellante Daniel, en mayo del año en curso.

Allí el recurso de la parte querellante fue declarado “inadmisible”, en cuanto a la forma, por lo que en cuanto al fondo solicitó que la sentencia apelada fuera revocada parcialmente (en cuanto a la declaratoria de no culpabilidad de Ferreira, el pago de la indemnización y el de las costas) y que la Corte dicte su propio fallo con base en la comprobación del hecho fijada en la sentencia recurrida, de la prueba recibida.

Además, ordenar la entrega de las regalías percibidas por la explotación ilegal comercial de la citada canción.

El MP, de su lado, solicitó que la sentencia apelada sea revocada en el aspecto penal, por estar “viciada”, que la Corte dicte nueva sentencia y condene a Ferreira a tres años de prisión.

La defensa de Ferreira dijo que ante la absolución y la inexistencia de responsabilidad penal, el tribunal a-quo decidió sobre las medidas reclamadas mediante el pronunciamiento absolutorio, quedando esas pretensiones implícitamente rechazadas y por eso no existió la omisión denunciada, “por lo que, al igual que el medio anterior, este debe ser desestimado y, en consecuencia, confirmarse la sentencia recurrida”.