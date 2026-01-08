Cortes destacan avances en administración de justicia

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El Poder Judicial destacó en su día, conmemorado ayer la transformación, la eliminación de la mora y la justicia a tiempo, entre otros aspectos relevantes.

Durante la Audiencia Solemne, presidida por las Cortes de Apelación, fueron resaltados los avances del sector Justicia en República Dominicana,

El magistrado Juan Tomas Mercedes Payano en su discurso resaltó la eficiencia en el servicio y atención al usuario, que aseguró lo evidencia la materialización de una justicia cada vez más humana, como resultados de la interoperabilidad de los actores y agencias que conforman el sistema judicial.

Dijo que las mejoras en infraestructura, la digitalidad y los centros de citación, junto a la transparencia en el accionar de los jueces y de los otros servidores, han jugado un papel fundamental en la accesibilidad y dinamismo para la atención a los usuarios.

Una vez terminada la Audiencia Solemne, los jueces, procuradores, abogados e invitados recorrieron las instalaciones del Centro de Mediación inaugurado a la entrada del Palacio de Justicia, conformado por una secretaría, salón de espera, 4 salas de mediación, 2 baños, y los despachos para mediadores y jueces Conciliadores.

“Debemos enseñar a las personas que antes de llegar al Templo de la Justicia, deben pasar por el Templo de la Concordia para resolver allí sus diferencias” fueron las palabras del magistrado José Manuel Glass Gutiérrez, Coordinador del Departamento Judicial Este y promotor del Centro de Mediación. Señaló que este centro ofrecerá servicios de mediación y conciliación de manera gratuita y en todas las materias, antes y durante el conocimiento de cualquier litigio.