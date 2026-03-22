Cotuí se moviliza: protesta contra la contaminación en la presa de Hatillo

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Pasadas las 10:00 de la mañana de este domingo, decenas de personas se concentraron en el Parque Duarte de Cotuí para marchar de forma pacífica hacia la presa de Hatillo, en protesta por la contaminación del embalse.

Durante el recorrido se observa un amplio contingente policial para garantizar el orden.

El corresponsal del periódico HOY, Ramón Antonio Salcedo, informó que la movilización avanzaba por el distrito municipal de Quita Sueño al momento de reportar la situación.

A la protesta se sumaron delegaciones de San Francisco de Macorís, Tenares, Pimentel, Piedra Blanca, Maimón y Bonao, entre otras localidades.

Contingente policial durante la protestaHOY

La actividad fue convocada por el Bloque de la Unidad Popular y Sindical.

Sobre la presa de Hatillo

La presa de Hatillo, el mayor lago de agua dulce de las Antillas, enfrenta creciente preocupación ambiental tras la aparición de una capa verde olivo en sus aguas, denunciada el pasado 3 de diciembre por pescadores y comunitarios de Quita Sueño, en Cotuí.

Residentes aseguran que el embalse, conocido por sus aguas cristalinas, presenta una proliferación inusual de algas que nunca antes habían observado. La comunidad pide la intervención urgente del Ministerio de Medio Ambiente ante lo que describen como un foco de contaminación.

¿Qué está ocurriendo?

La Academia de Ciencias de la República Dominicana confirmó que el embalse contiene cianobacterias, también conocidas como algas verdeazules, microorganismos capaces de liberar toxinas peligrosas para humanos, animales y la vegetación.

Según la entidad, el fenómeno representa una amenaza directa para el ecosistema y para las poblaciones que dependen del embalse.

Entre las posibles causas identificadas figuran: