Crean procuraduría especializada en el tráfico de drogas

El Consejo Superior del Ministerio Público creó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, con el objetivo de profundizar en una estrategia integral de persecución del narcotráfico en el país.

Al frente de la nueva unidad estará como titular interina la procuradora adjunta Sourelly Naihary Jáquez Vialet, quien encabezaba la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales del Ministerio Público.

La nueva procuraduría especializada, que fue solicitada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso, responde a uno de los lineamientos estratégicos del Ministerio Público: desmantelar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, según informaron los miembros del Consejo.

Explicaron la idea es decomisar los bienes ilícitos para evitar que los sigan utilizando en acciones ligadas a la criminalidad organizada y la delincuencia que provocan inseguridad ciudadana.

Los integrantes del Consejo Superior del Ministerio Público señalaron que se fundamentaron en las disposiciones del artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), que los faculta a crear las procuradurías especializadas, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales.

Indicaron que la creación de la nueva dependencia fortalece una estrategia que ha logrado que el país tenga récords en ocupaciones de microtráfico a nivel nacional, decomisos en operaciones de tráfico transnacional e incautación de bienes y activos producto del narcotráfico.

Sobre la titular

Jáquez Vialet es miembro de la Carrera del Ministerio Público con amplia experiencia en la persecución de delitos complejos.

Como parte de su trayectoria, ha sido Procuradora General de la Corte de Apelación, laborando en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (2020-2023), Procuradora de Corte en la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico de Armas (2018-2020) y fiscal (2006-2018) en la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos.

Tiene formación especializada en áreas clave como Extinción de Dominio, Técnicas de Investigación Financiera (ILEA) y Diplomado en Criminalidad Organizada e Investigaciones de Cripto Activos (FBI).