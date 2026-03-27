Cripto y regulación en sistema finanzas global

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La experta en derechos humanos y políticas públicas, Carmen Flórez Peña, ofreció ayer una conferencia en la que puso en el centro del debate la transformación del sistema financiero tradicional a uno más tecnológico y sus implicaciones regulatorias.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Derechos 2026, en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Flórez Peña explicó que el sistema financiero no está siendo reemplazado, sino que se encuentra en un proceso de evolución tecnológica en materia de pagos a infraestructura financiera, impulsada por la adopción de nuevos estándares como la ISO 20022.

En ese sentido, aclaró que el proceso de transformación y modernización no implica la desaparición del sistema actual, en su lugar, se trata de un proceso gradual que busca mejorar la interoperabilidad a nivel global.

La especialista destacó que dicha transición ocurre también de manera paralela con la expansión de los criptoactivos, un fenómeno va más allá de las criptomonedas más populares como el Bitcoin y Ethereum, y que amenaza la hegemonía del dólar dado que podría debilitar su poder en el futuro.

Ante los desafíos emergentes que experimenta el dominio del dólar, Flórez Peña señaló que la regulación del dinero digital se hace inminente. Sin embargo, mencionó que los Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados y se encuentran ya trabajando en la Ley Genius de 2025 y la Clarity 2026, con las que pretenden regular los activos digitales y protege la hegemonía del dólar.

Sobre la cumbre Derecho

La Cumbre Mundial de Derecho 2026, que ha tendido una duración de tres días, se consolida como un espacio de alto nivel para el análisis de los desafíos contemporáneos en derechos humanos, democracia, justicia social y gobernanza global, fortalecimiento del diálogo académico e institucional en un contexto de profundas transformaciones económicas y tecnológicas.