¿Está en crisis el sistema judicial? Esto dicen los abogados sobre las declaraciones de Luis Henry Molina

Las declaraciones del presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, al advertir que el sistema de justicia penal del país “colapsó” y que ya no resulta viable continuar resolviendo los casos penales únicamente mediante juicios de fondo, sino a través de acuerdos, siguen generando reacciones encontradas entre abogados y distintos actores del sistema judicial.

Entre los que se han pronunciados figura el penalista Carlos Balcácer, quien afirmó que solo en la segunda sala de la alta corte “donde los jueces están festinando y desnaturalizando procesos”, es que la mora judicial ha bajado “ el Tribunal Constitucional le viene anulando sentencias”.

"No ha reducido la mora... porque es una fábrica de procesos que hay en los tribunales de la República”, enfatizó Balcácer.

Mientras que su colega, Ybo René Sánchez, agregó: “Cuando el fiscal, un día antes de la acusación recibe un documento digital que tiene 8 millones de archivos y un informe pericial de la Cámara de Cuentas con 8 tomos con 1,700 páginas cada uno de ellos estos no se pueden reproducir en un juicio, 8 tomos de un informe pericial emitido por la Cámara de Cuentas, cada uno de ellos con 1,700 páginas, uno del Dicat con 84 documentos, y que no se pueden reproducir en un juicio de fondo, “no tiene tiempo para analizarlos y por tanto, no podrán respetarle el derecho a ningún imputado”.

Por su parte, el jurista David de La Hoz calificó los pronunciamientos de Molina como extraños, al considerar que no se corresponden con la realidad que enfrentan los tribunales del territorio nacional.

“Esas declaraciones lucen extrañas porque, además, en los informes de él de lo que se habla es que tienen cero mora; obviamente, él da unas declaraciones como si él exclusivamente fuera juez integrante de la Suprema y nada más. Él no habla de cómo está el interior del país”, declaró el catedrático.

De igual forma, la defensora Dianirys Perdereux considera que se debería dar mayor prioridad a las soluciones alternas al conflicto, consagradas en el Código Procesal Penal. Sin embargo, sostiene que el Ministerio Público suele optar primero por solicitar prisión preventiva por cualquier motivo y, en segundo lugar, judicializar cualquier otra decisión.

“Eso se une al hecho de que los jueces de la intermedia suelen dar apertura a juicio normalmente por muchísimas cosas; entonces los jueces del fondo son los que tienen que hacer el trabajo”, pronunció la abogada.

“¿Por qué el Ministerio Público? Fíjate que la Constitución nuestra le dice al Ministerio Público que antes de meter preso a un agente, que antes de enjaular a una persona, que antes de acudir al derecho penal, a la condena, explore otras alternativas distintas al derecho penal y no lo hace. Entonces, el Ministerio Público todos los casos los judicializa, los lleva al proceso penal para buscar una solución a un conflicto que la Constitución le dice que explore otras áreas que no sea el derecho penal”, detalló el togado Jhon Garrido.

Entretanto, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, exhortó a los actores del sistema judicial del país a unirse con el fin de colaborar en la mejora de la situación.

“Puede ser que lo que él esté diciendo sea un problema administrativo y de una gran afluencia de casos a la justicia, y él haya asumido una expresión sincera, de manera que yo creo que todos los actores que tenemos que ver con el sistema de justicia debemos unirnos a fin de conjurar ese mal”, dijo el funcionario.