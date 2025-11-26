Cristóbal Rodríguez sobre sentencia del TC: “El legislador no puede regular la vida privada

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez afirmó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben acatar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales artículos que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo dentro de sus cuerpos.

Durante su intervención en el programa El Día de Telesistema, Rodríguez explicó que las disposiciones anuladas eran contrarias al principio de igualdad y al derecho a la privacidad consagrados en la Constitución dominicana.

“El legislador no puede regular lo que hacen las personas con su vida privada, en su vida íntima. No puede”, subrayó el jurista, al destacar que sancionar prácticas sexuales solo cuando se realizan entre personas del mismo sexo constituye una discriminación evidente.

Rodríguez advirtió que las declaraciones de altos mandos militares y policiales, que sugieren mantener códigos disciplinarios internos pese al fallo, resultan preocupantes porque introducen la posibilidad de desacato.

“Su función no es discutir una sentencia, su función es acatar la decisión”, puntualizó, recordando que según el artículo 184 de la Constitución, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y vinculantes para todos los poderes del Estado.

El jurista también abordó el tema del narcotráfico y su penetración en la política nacional, señalando que los partidos deben asumir mecanismos de filtro para evitar que el crimen organizado financie campañas electorales.

“El costo de una candidatura es incosteable, a menos que busques dinero sucio”, advirtió, al tiempo que llamó a regular los gastos de campaña y fortalecer la transparencia democrática.