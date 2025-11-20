Critica lo material venza lo espiritual

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El obispo Jesús Castro Marte clama por una profunda reflexión en la sociedad dominicana y llama a valorar lo esencial antes que la apariencia, tras afirmar “cuando lo material se impone a lo espiritual, es tiempo de hacer un alto en el camino y revisarnos todos como sociedad para mejorar y cambiar”.

Expresó que cuando una sociedad pierde su capacidad de asombro frente a hechos espeluznantes, “cuando una acción que va en contra de la naturaleza humana se asume como normal en el diario acontecer, esas acciones nos tienen que cuestionar como sociedad”.

Dijo que cuando la vulgaridad y el lenguaje obsceno son la regla y no la excepción, “cuando los antivalores del pasado se constituyen en valores del presente, cuando el personaje se impone ante la persona misma, cuando ser honesto es llamarse tonto, cuando la verdad cede ante la posverdad, cuando se aceptan patrones y comportamientos que antes resultaban inadmisibles, cuando el mundo parece girar al revés, cuando la apariencia vale más que la esencia, cuando lo material se impone a lo espiritual, es tiempo de hacer un alto en el camino y revisarnos todos como sociedad para mejorar y cambiar”.