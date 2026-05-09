Crucero con brote de norovirus abandona Puerto Plata, según Salud Pública

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El Ministerio de Salud Pública anunció que el crucero Caribbean Princess en el que se registró un brote de norovirus ya zarpó de la terminal de Puerto Plata, luego de agotarse estrictamente los protocolos de vigilancia y control sanitario establecidos.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades mantuvieron un seguimiento epidemiológico constante tanto a los pasajeros como a los tripulantes que resultaron afectados. Durante su estadía, se implementaron rigurosas medidas preventivas con el objetivo de contener la propagación del agente patógeno.

El norovirus se caracteriza por ser una infección de alta transmisibilidad. Sus síntomas principales incluyen cuadros gastrointestinales agudos, tales como vómitos, diarrea y dolor abdominal intenso.

Además Salud Pública aclaró que el hantavirus y el norovirus son patógenos distintos diferenciándose fundamentalmente en su mecanismo de transmisión.

La institución explicó que el crucero, con 3,367 pasajeros y 1,346 tripulantes, arribó al puerto Ámbar Cove el viernes 8 de mayo a las 9:00 de la mañana, procedente de San Juan, Puerto Rico, y zarpó ese mismo día a las 5:00 de la tarde con destino a Nassau, Bahamas.

Indicó que, inmediatamente fue recibida la Declaración Marítima de Sanidad, se activaron los protocolos establecidos en el Punto de Entrada Marítimo, conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que contempla acciones de vigilancia, evaluación y respuesta ante eventos de salud pública relacionados con viajeros y embarcaciones internacionales.