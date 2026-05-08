Las crudas revelaciones que dio joven antes de fallecer tras ser herida de bala por su expareja

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Duró 15 días luchando por su vida, hoy son levados los restos de una joven quien recibió un disparo durante una discusión con su pareja el pasado 21 de marzo en el sector Los Frailes, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con versiones de allegados, el hecho ocurrió en el apartamento donde residía la joven, mientras sostenía una discusión con su supuesta pareja, identificado como Adonis Pimentel.

“Él la amenazaba, que le iba a hacer algo a su hermano menor o al mayor y su familia si nos decía algo”, dijo Yuberkis Biegos, madre de la víctima.

Donis Pimentel

“Le daba galleta, la maltrataba, una amiga dijo que dejara de hacer coro con él porque la maltrataba, cuando yo le pregunté que tenía, ella decía que nada porque tenia miedo de que tuviera represaría y fracasara con él”, añadió Dionicio Heredia, padre de la víctima.

Darwin Heredia, entre lágrimas indicó que “Yo quisiera, estar en el lugar de ella porque ella era la luz de ellos (padres)… Yo quiero que él pague por lo que hizo”.

“Cualquier cosa que le pasa a un familiar mío responsabilizo completamente a la familia de él”, manifestó Lorenzo Hiraldo, tío de la hoy occisa.

Por el caso un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra el agente policial, los cuales deberán de ser cumplido en operaciones especiales.