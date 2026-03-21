La Cruz Roja Dominicana promueve acceso a agua segura en el Día Mundial del Agua 2026

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La Cruz Roja Dominicana (CRD) reafirmó su compromiso de trabajar de en las comunidades y con autoridades locales, impulsando acciones de prevención, preparación ante emergencias y protección de la vida, con el objetivo de mejorar el bienestar de las familias y reducir los riesgos en salud.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, celebrado cada 22 de marzo proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1993, la CRD desarrollo actividades educativas y demostrativas los días 19 y 20 de marzo de 2026.

Este año, la campaña global se desarrolla bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, centrando su enfoque en la relación entre el acceso al agua, el saneamiento y la equidad de género. La iniciativa destaca que las mujeres y niñas son las más afectadas por la falta de estos servicios esenciales, y promueve su liderazgo como clave para lograr sistemas hídricos inclusivos, sostenibles y eficaces.

Las actividades se llevaron a cabo en las escuelas Presidente Antonio Guzmán Fernández, en Bávaro, La Altagracia, y en la Nuestra Señora de la Fe, del Distrito Nacional, con jornadas de sensibilización y demostraciones prácticas de sistemas de potabilización de agua en situaciones de emergencia.

Durante las jornadas, se presentaron distintos métodos de tratamiento de agua a nivel domiciliar, así como el funcionamiento de una planta potabilizadora, con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias ante posibles crisis.

Estas acciones fueron desarrolladas en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, UNICEF, el Ministerio de Educación y la The WASH Foundation.

De acuerdo con datos de la ONU, más de 2,200 millones de personas en el mundo aún carecen de acceso a agua potable, lo que se implementan acciones conjuntas.

La Cruz Roja Dominicana reiteró su compromiso de continuar desarrollando iniciativas que fortalezcan la resiliencia comunitaria y promuevan el acceso equitativo al agua segura, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para todos.