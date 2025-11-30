¿Cuántos casos procesó el Defensor del Pueblo durante 2025?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo registró cinco mil noventa y dos (5,092) casos durante el período enero-octubre del año 2025, los cuales fueron recibidos mediante las distintas vías de acceso habilitadas para la ciudadanía.

En una nota de prensa, la institución explicó que cada solicitud fue canalizada por la Secretaría General conforme a los procedimientos institucionales establecidos.

Del total de registros correspondientes hasta octubre, detalló que 3,245 corresponden a reclamaciones, 759 a casos oficiosos, 720 a orientaciones y 2 a mediaciones. De estos, 809 fueron concluidos y resueltos durante el ciclo señalado.

La institución también destacó la alta demanda de sus canales de asistencia, tanto presenciales como digitales. En ese sentido, puntualizó que en lo que va del año en curso se registraron 1,222 asistencias presenciales, 4,681 asistencias gestionadas vía CRM, 103 solicitudes recibidas por correo institucional, 393 asistencias telefónicas, además de atenciones brindadas a través de redes sociales y solicitudes tramitadas por la página web institucional.

En cuanto al trabajo territorial, el órgano extrapoder informó que ofreció acompañamiento directo en espacios comunitarios y puntos de servicio, alcanzando 560 asistencias, distribuidas en 288 casos registrados en la iniciativa Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, 247 en el Programa de verificación de cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal, 15 en las Mesas Comunitarias del Defensor del Pueblo y 10 incidencias adicionales.

Asimismo, recordó que mantiene puntos de atención en las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), tanto en Galería 360 del Distrito Nacional como en su sucursal de Santiago, como parte de su estrategia para acercar sus servicios a la ciudadanía y facilitar la presentación de reclamaciones, orientaciones y solicitudes.

El Defensor del Pueblo reiteró su compromiso de garantizar el acompañamiento y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, mediante una atención oportuna, accesible y cercana a la ciudadanía.

El órgano constitucional recordó que para la atención ciudadana no es necesario la presencialidad de las personas a la sede principal en Santo Domingo, gracias a que a través de la vía telefónica y los canales digitales mencionados pueden ser atendidas sus solicitudes y ser respondidas en corto tiempo.