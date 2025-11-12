¿Cuántos circuitos permanecen fuera de servicio tras blackout?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Tras el apagón general que afectó a República Dominicana la tarde de este martes, las empresas distribuidoras de electricidad ofrecieron al periódico Hoy un informe sobre la situación actual del servicio, los circuitos fuera de operación y la demanda energética.

La mañana de este miércoles, Edeeste reportó un 99.15% de abastecimiento, con un circuito fuera de servicio, lo que representa 764.7 megavatios hora (MWH).

En tanto, Edenorte indicó que también mantiene un circuito fuera de servicio, con un 99.94% de abastecimiento y una demanda de 697 MWH.

Por su parte, Edesur informó que no presenta circuitos fuera de servicio, alcanzando un 100% de abastecimiento y una demanda energética de 856.11 MWH.

Autoridades explican el origen del fallo

Mientras tanto, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, aclaró que el fallo no se originó en las distribuidoras, sino en el sistema de transmisión eléctrica.

Explicó que “las plantas de CESPM sacaron a la planta de Andrés, y la de Andrés sacó a Punta Catalina, y así el sistema tuvo una salida en cascada”, lo que provocó el apagón generalizado.