¿Cuántos milímetros de lluvia ha caído en el país?

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Lo que está ocurriendo en Santo Domingo es un evento meteorológico extraordinario similar a los registrados el 4 de noviembre 2022 y 18 de noviembre 2023: cinco factores atmosféricos se han combinado para generar aguaceros torrenciales por más de 8 horas consecutivas.

Así lo dio a conocer este miércoles el analista meteorológico Jean Suriel.

"Una vaguada fortalecida, abundante humedad marina, aire caliente del Mar Caribe, cercanía del frente frío número 35 y el desarrollo de un sistema de baja presión al norte del Caribe han sido los responsables de las inundaciones extremas", indicó.

Reveló además que durante la madrugada ha llovido de manera copiosa en la capital dominicana, con descargas eléctricas y ráfagas de viento: en las últimas horas se han registrado 408 milímetros de lluvias acumuladas.

"Este evento lluvioso ya superó al 4 noviembre 2022 (267 milímetros en 24 horas) y casi se acerca a las inundaciones del 18 noviembre 2023 (431 milímetros acumulados)", precisó.

Esto son los acumulados en zonas del Gran Santo Domingo:

⚠️Distrito Nacional

408 milímetros

⚠️Avenida Independencia

179 milímetros

⚠️Guaricano

95 milímetros

⚠️Santo Domingo Este

41 milímetros

⚠️Zona Colonial

42 milímetros

⚠️Gazcue

35 milímetros

Mientras que las descargas eléctricas llegaron a 229 en República Dominicana

Entre Bahamas, Cuba y RD: 18,062 rayos.

"Estos aguaceros torrenciales e inundaciones extremas son más frecuentes en la actualidad por los efectos del cambio climático: las temperaturas en el mar son más calientes y hay mayor vapor en la atmósfera", concluyó,