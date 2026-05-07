Cuatro adolescentes habrían matado a un niño de 10 años en Hato Damas, según familiares

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Cuatro adolescentes habrían sido los responsables de quitarle la vida a un niño de 10 años, en el distrito municipal de Hato Damas, provincia San Cristóbal, según el abuelo del menor.

Ciprián Pineda aseguró que su nieto Rudiel Martínez falleció a manos de los también menores de edad en un hecho que todavía no está claro, pero que, según dijo el pariente de la víctima, habría sido por una situación originada por un supuesto robo de un pez luchador, mejor conocido como betta.

El abuelo del menor dice que tres de los adolescentes son de Hato Damas.

El cuerpo de Rudiel fue localizado en la cañada La Gallera de esa localidad con signos de violencia.

Según versiones extraoficiales, los adolescentes habrían discutido con el hoy occiso por un supuesto robo de unos bettas, y el niño había advertido con denunciar el hecho.

La madre del menor pide justicia.

La madre del menor coincidió con que los señalados por la familia fueron los responsables de ultimar a su hijo. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre el hehco.