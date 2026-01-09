Cuatro detenidos por presunto robo motos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), adscritos a la Policía Nacional, realizaron un operativo en La Vega, que culminó con el arresto de cuatro hombres señalados como integrantes de una presunta red dedicada al robo de motocicletas.

La intervención se llevó a cabo en la avenida Imbert, próximo a la esquina Monseñor Panal, donde los agentes detuvieron a José Cornelio Hernández, Sebastián Hernández Galán, Ramón Liriano Cabreja y Daniel Abreu Sandoval, residentes en Santiago. Los arrestados permanecen bajo custodia policial y serán presentados ante el Ministerio Público.

Durante la acción policial fueron recuperadas tres motocicletas, entre ellas una Bajaj Platina, color negro, que al ser verificada en el Sistema Policial de Control de Casos (SPCC) figuraba con denuncia de robo el 4 de enero. Gracias a un dispositivo de rastreo, el dueño localizó la moto en La Vega, donde acudieron los agentes policiales.