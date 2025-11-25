CUDEM denuncia aumento de feminicidios y violencia de género en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM) rindió homenaje este martes a las hermanas Mirabal, símbolos de la lucha por la libertad y la equidad, al conmemorarse el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La organización feminista recordó que la fecha fue asumida en honor a Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, asesinadas en 1960, y que desde entonces se utiliza para denunciar la violencia política y todas las formas de agresión que aún sufren las mujeres dominicanas.

Cifras alarmantes

CUDEM advirtió sobre la gravedad de la situación actual: hasta noviembre de 2025 se registran 49 feminicidios íntimos según el Ministerio de Interior y Policía, y 53 según el Ministerio de la Mujer. Además, se contabilizan 21,385 denuncias de violencia de género y delitos sexuales, de las cuales:

• 7,400 corresponden a violencia verbal y psicológica

• 4,707 a agresiones físicas

• 2,178 a delitos sexuales

Hermanas Mirabal

• 404 a violaciones sexuales

La organización señaló que el Ministerio de la Mujer destina cuatro veces más recursos a la atención de víctimas que a la prevención, mientras que el Ministerio de Educación ha desmantelado mecanismos de formación en igualdad y equidad de género.

Violencia simbólica y cultural

CUDEM enfatizó que la violencia contra las mujeres no solo se expresa en los feminicidios, sino también en formas más sutiles y profundas, como la violencia simbólica, que reproduce estereotipos de género y naturaliza la subordinación femenina.

Llamado a la acción

La entidad insistió en la necesidad de fortalecer el rol educativo de los medios de comunicación, evitando expresiones homofóbicas, racistas y misóginas, y promoviendo relaciones de respeto y equidad. También pidió impulsar redes locales que articulen instituciones y sectores responsables de prevenir y atender la violencia contra las mujeres y el abuso infantil.

Finalmente, CUDEM subrayó que no basta con denunciar las agresiones, sino que es imprescindible reforzar el mensaje preventivo y fortalecer la capacidad organizativa y de movilización de las mujeres a nivel comunitario.