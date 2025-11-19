CUED afirma Edes reducen pérdidas de electricidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) informó que durante octubre de 2025 las distribuidoras Edesur, Edenorte y Edeeste ejecutaron un amplio programa de acciones técnicas en sus zonas de concesión, con el objetivo de disminuir pérdidas, mejorar la facturación y optimizar la calidad del servicio eléctrico en todo el país.

Según los reportes, realizaron más de 73 mil inspecciones técnicas, 44 mil normalizaciones de clientes, más de 12 mil desmantelamientos de conexiones ilegales y cerca de cinco mil captaciones de nuevos usuarios, además de la corrección de 3,063 anomalías de facturación en el caso de Edenorte.

En una nota, CUED destacó que buscan aumentar la compra de energía de distribuidoras.