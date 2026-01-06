Cuerpo Bomberos del DN realiza tradicional desfile de Reyes Magos

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Entre tambores, música y algarabía, decenas de niños acompañados de sus familias participaron en el tradicional desfile por el Día de los Reyes Magos, que cada año organiza el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y que recorre calles y avenidas de la Ciudad Colonial.

La actividad, que cada enero forma parte de las festividades culturales de la capital y que es celebrada de forma ininterrumpida desde 1948, congregó a residentes y visitantes que se sumaron al recorrido, convirtiendo calles históricas de la capital en un espacio de convivencia y alegría familiar y preservación de la tradiciones.

Desfile con los Reyes Magos

El desfile fue encabezado por los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes saludaban a los niños y compartían con el público a lo largo del trayecto, animado por canciones alusivas al Día de Reyes e interpretadas por la banda musical de los bomberos del Distrito Nacional, que dio un toque especial y alegre a la jornada.

El desfile inició en la calle Emilio Prud’Homme y continuó por la avenida México, la calle Juan Pablo Duarte y la Arzobispo Meriño, hasta llegar a la emblemática calle El Conde.

La caravana retornó a la sede del Cuerpo de Bomberos, donde los niños y sus padres disfrutaron de un show de fuegos artificiales, uno de los momentos más esperados y celebrados de la actividad.

Pero además de eso, los pequeños recibieron golosinas y palomitas, generando a ellos gran alegría y celebración infantil.

El intendente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, dijo que que en esta ocasión hubo mayor asistencia de personas en comparación con años anteriores, lo que muestra la aceptación del evento en la ciudadanía.

“ Esta actividad representa un compromiso histórico de la institución con la niñez y las familias dominicanas, fortaleciendo valores, esperanza y unión comunitaria”, expresó.

El desfile contó con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional y de diversas empresas.