Cuidadores de animales critican operativo del ADN

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

Ciudadanos que acudieron a la jornada de desparasitación y esterilización de perros y gatos, organizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, manifestaron su agradecimiento, mas criticaron que después de que el personal llevara los animales a operar dijera a sus cuidadores que si despertaban, entre dos y diez horas luego, y no estaban los soltarían a la calle.

Isania Melo, que estuvo desde las 4:00 de la mañana en la estación del cuerpo de bomberos de la Kenneddy cerca de la Ortega y Gasset, narró que cuando inscribió a su can, no le informaron que debía esperar ese tiempo y que luego es que le expresaron que no podían entregarlo dormido por el riesgo de la anestesia, lo que le parece contradictorio.

No entiende cómo son tan cuidadosos, que no los entregan en ese estado para evitar riesgos pero sí están dispuestos a echarlos a la calle recién operados. “Me informaron cuando lo llevaban a cirugía, no al registralo y como me hablaron de ese lapso, salí a comer algo cerca, cuando llegué me dijo una joven, te llamé tres veces, ya lo iba a soltar”, cuenta apenada por lo que define moral cuestionable.