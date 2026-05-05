“No es solo cumplir la pena”: Roberto Santana explica reinserción social en caso Redondo Llenas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Mario José Redondo Llenas salió ayer de la cárcel de Najayo tras cumplir íntegramente la condena de 30 años por el asesinato de Rafael Llenas Aybar, un caso que marcó la memoria colectiva dominicana en la década de los 90. Su liberación estuvo acompañada de un discurso en el que expresó arrepentimiento, respeto hacia las víctimas y vocación de servicio, destacando su formación académica y participación en proyectos productivos durante su reclusión.

El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, explicó que la salida de Redondo Llenas se enmarca en los protocolos de reinserción social que incluyen diagnósticos individuales, programas educativos, laborales y de salud mental.

“El sistema busca que cada interno tenga una ruta personalizada de rehabilitación, con contacto progresivo con la comunidad antes de recuperar la libertad”, señaló en el programa Hoy Mismo de Color Visión.

Programa de medio libre

Santana detalló que Redondo Llenas participó en actividades comunitarias con ayuntamientos y organismos de socorro, como parte del programa de medio libre, diseñado para reducir el rechazo social y facilitar la reintegración. “No se trata solo de cumplir la pena, sino de preparar al individuo para convivir nuevamente en sociedad”, afirmó.

Discurso de Redondo Llenas

En sus primeras palabras tras la libertad, Redondo Llenas pidió perdón a su familia, a las víctimas y a la sociedad. Subrayó tres ideas centrales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio. Recordó su formación académica en prisión y su participación en proyectos productivos, como parte de su proceso de transformación personal.

Retos del sistema penitenciario

Santana reconoció que la reinserción enfrenta desafíos, entre ellos la alta proporción de internos preventivos sin juicio, la sobrepoblación carcelaria y la necesidad de programas más profundos de rehabilitación. “El problema de los preventivos es crítico: la lentitud procesal sobrecarga las cárceles y genera hacinamiento”, advirtió.

El funcionario también informó sobre la construcción de nuevos recintos penitenciarios en varias provincias y la implementación de proyectos de reforestación con internos en programas de medio libre. Al referirse a modelos internacionales, criticó el enfoque de choque aplicado en El Salvador, señalando que “no es sostenible a largo plazo”.