Daniel Pou: “El 2028 podría traer un outsider político en RD”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El politólogo Daniel Pou planteó que la República Dominicana requiere, más que nunca, una transición en su modelo político para fortalecer la gobernanza y responder a los desafíos actuales, con miras a las elecciones del 2028.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, Pou sostuvo que el trayecto político hacia el 2028 será “el más largo y prolongado” que haya tenido el país en un proceso electoral.

Falencias del modelo político

El experto señaló que el sistema vigente carece de políticas públicas claras, de definiciones estratégicas y de un anclaje fuerte con la población, lo que limita la capacidad institucional de avanzar en función de las posibilidades reales del país.

A su juicio, los discursos de los distintos sectores políticos se mantienen centrados en criterios populistas coyunturales, sin propuestas capaces de generar adhesión ciudadana.

Críticas a la oposición y valoración del oficialismo

Pou observó que gran parte de la oposición busca marcar primacía resaltando la supuesta incapacidad del gobierno del presidente Luis Abinader, en lugar de enfocarse en la esencia de la política.

Reconoció que Abinader dejará una impronta, pero advirtió que el futuro dependerá de la interacción entre los actores del oficialismo y la oposición.

Posible outsider en 2028

El politólogo no descartó que en las elecciones de 2028 surja un outsider, ajeno a los partidos mayoritarios, que logre captar el apoyo de la mayoría de los votantes y provoque una “sorpresa” en el escenario nacional.

“Estoy pensando desde hace un tiempo que para el 2028 podemos tener un outsider… que quizás no surja de ninguno de los partidos mayoritarios, pero que puede concitar el apoyo de la mayoría de los votantes”, expresó.

Gobernanza y democracia

Finalmente, Pou subrayó que la política debe colocarse en el epicentro de la agenda nacional, reflejando el sentir popular y los anhelos de la ciudadanía. Recordó que lo político está vinculado a la democracia y la gobernanza, más allá de la retribución que reciben quienes integran los grupos de poder.