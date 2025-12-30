Senador inaugura oficina en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

El senador de la República por la provincia Santiago, Daniel Rivera, inauguró este lunes la oficina senatorial, un espacio concebido para fortalecer la cercanía con la población, mejorar la atención a las comunidades y dar seguimiento directo a las iniciativas legislativas y de desarrollo de ese territorio.

El acto contó con la presencia de autoridades civiles y religiosas, entre ellas la vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, la gobernadora provincial, Rosa Santos, así como colaboradores y miembros del equipo de la oficina senatorial.

Durante su intervención, el senador Rivera destacó que la puesta en servicio de esa oficina representa un compromiso con la transparencia, participación ciudadana y el desarrollo sostenible de la provincia Santiago.